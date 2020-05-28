Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской области

Общество 28.05.2020 13:06
0
28.05.2020 13:06
Очаговые заболевания коронавирусной инфекцией в Волгоградской области привели к росту заболевших, которое зафиксировано оперативным штабом накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», так зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил цифру в 111 человек, заразившихся COVID-19 за последние сутки. Николай Алимов объяснил, что в последнее время в регионе были зафиксированы вспышки коронавируса в нескольких районах – в Котельниковском, Жирновском и Урюпинском. Поэтому выявление новых заболевших было ожидаемым. В Урюпинском психоневрологическом интернате, например, количество больных с положительным тестом на коронавирус увеличилось до 52 человек. В настоящее время часть больных госпитализирована в Урюпинскую ЦРБ, 10 человек были доставлены в волгоградскую областную клиническую больницу №3 с пневмонией. В настоящее время в Урюпинск прибыл главный внештатный специалист по медицине катастроф облкомздрава для организации работы в сложившейся ситуации. В самом интернате больные и здоровые пациенты изолированы друг от друга.
При этом пока остается непонятным, каким образом была занесена инфекция в социальное учреждение, которое работало в закрытом режиме, а сотрудники интерната заступили на месячную вахту. Расследование сложившейся ситуации сейчас проводит Роспотребнадзор.
Реклама
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусом28.05.2020 15:40
Общество 28.05.2020 15:40
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограничений28.05.2020 13:53
Общество 28.05.2020 13:53
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной Волгограда28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через год28.05.2020 10:50
Общество 28.05.2020 10:50
Владельцы «Соснового бора» в Волгограде сами начали разбирать конюшни28.05.2020 10:36
Общество 28.05.2020 10:36
На улицы Волжского выходят маршрутки28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Волгоградцев протестировали на страх потерять работу27.05.2020 22:05
Общество 27.05.2020 22:05
День пограничника в Волгограде пройдет без традиционного сбора «зеленых фуражек»27.05.2020 19:22
Общество 27.05.2020 19:22
В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспорта27.05.2020 18:27
Общество 27.05.2020 18:27
В Волгограде в период пандемии пресекли работу дерзкого кафе со столиками27.05.2020 15:39
Общество 27.05.2020 15:39
Вспениватели молока с гравировкой Волгоградской области закупят за бюджетный счет27.05.2020 15:08
Общество 27.05.2020 15:08
В администрации Волгоградской области появятся чиновники-наставники27.05.2020 08:41
Общество 27.05.2020 08:41
В Волжском готовятся к открытию купального сезона26.05.2020 21:25
Общество 26.05.2020 21:25
Депутаты Волгоградской облдумы придумали еще один запрет для детей26.05.2020 18:40
Общество 26.05.2020 18:40
В Волгоградской области пригрозили штрафами за повышение цен на еду26.05.2020 15:49
Общество 26.05.2020 15:49
Реклама