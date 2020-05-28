Общество

Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской области

Общество 28.05.2020 13:06
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28.05.2020 13:06


Очаговые заболевания коронавирусной инфекцией в Волгоградской области привели к росту заболевших, которое зафиксировано оперативным штабом накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», так зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил цифру в 111 человек, заразившихся COVID-19 за последние сутки. Николай Алимов объяснил, что в последнее время в регионе были зафиксированы вспышки коронавируса в нескольких районах – в Котельниковском, Жирновском и Урюпинском. Поэтому выявление новых заболевших было ожидаемым. В Урюпинском психоневрологическом интернате, например, количество больных с положительным тестом на коронавирус увеличилось до 52 человек. В настоящее время часть больных госпитализирована в Урюпинскую ЦРБ, 10 человек были доставлены в волгоградскую областную клиническую больницу №3 с пневмонией. В настоящее время в Урюпинск прибыл главный внештатный специалист по медицине катастроф облкомздрава для организации работы в сложившейся ситуации. В самом интернате больные и здоровые пациенты изолированы друг от друга.
При этом пока остается непонятным, каким образом была занесена инфекция в социальное учреждение, которое работало в закрытом режиме, а сотрудники интерната заступили на месячную вахту. Расследование сложившейся ситуации сейчас проводит Роспотребнадзор.

 

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