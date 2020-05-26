Депутаты Волгоградской облдумы придумали еще один запрет для детей





Законопроект о запрете продажи на территории Волгоградской области безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним был поддержан сегодня на заседании комитета регпарламента по охране здоровья. Новый закон призван защитить здоровье детей и в случае принятия областной Думой вступит в силу с 1 сентября этого года, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы.

В регпарламенте пояснили, что законопроект стал откликом на обращения граждан, обеспокоенных ростом популярности среди детей безалкогольных тонизирующих напитков, так называемых энергетиков. " По заключению медицинских экспертов, частое употребление энерготоников наносит серьезный вред здоровью несовершеннолетних. Прежде всего, негативному воздействию подвергается сердечно-сосудистая система, степень которого сравнима с чрезмерным потреблением алкоголя. Более того, у многих постоянных потребителей таких напитков формируется зависимость от них, что нередко способствует появлению психических заболеваний", - считают в облдуме.

Обсуждаемый проект закона предполагает продажу безалкогольных тонизирующих напитков в Волгоградской области только совершеннолетним гражданам. Также сегодня в первом чтении был поддержан проект изменений Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, который устанавливает наказание за нарушение данного запрета. За продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков предлагается ввести административный штраф: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

Ранее в Волгоградской области запретили продажу табачных изделий несовершеннолетним. Также в регионе был введен так называемый «комендатский час» для детей, которые не имеют права появляться на улице в ночное время.