Депутаты Волгоградской облдумы придумали еще один запрет для детей

Общество 26.05.2020 18:40
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26.05.2020 18:40
Законопроект о запрете продажи на территории Волгоградской области безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним был поддержан сегодня на заседании комитета регпарламента по охране здоровья. Новый закон призван защитить здоровье детей и в случае принятия областной Думой вступит в силу с 1 сентября этого года, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы.
В регпарламенте пояснили, что законопроект стал откликом на обращения граждан, обеспокоенных ростом популярности среди детей безалкогольных тонизирующих напитков, так называемых энергетиков. "По заключению медицинских экспертов, частое употребление энерготоников наносит серьезный вред здоровью несовершеннолетних. Прежде всего, негативному воздействию подвергается сердечно-сосудистая система, степень которого сравнима с чрезмерным потреблением алкоголя. Более того, у многих постоянных потребителей таких напитков формируется зависимость от них, что нередко способствует появлению психических заболеваний", - считают в облдуме.
Обсуждаемый проект закона предполагает продажу безалкогольных тонизирующих напитков в Волгоградской области только совершеннолетним гражданам. Также сегодня в первом чтении был поддержан проект изменений Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, который устанавливает наказание за нарушение данного запрета. За продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков предлагается ввести административный штраф: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
Ранее в Волгоградской области запретили продажу табачных изделий несовершеннолетним. Также в регионе был введен так называемый «комендатский час» для детей, которые не имеют права появляться на улице в ночное время.
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