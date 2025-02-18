Общество

В Волгограде вновь ищут подрядчика на реставрацию зала обкома КПСС

Общество 18.02.2025 21:21
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18.02.2025 21:21


В Волгограде вновь пытаются найти компанию, готовую взяться за ремонт исторического зала облисполкома и обкома КПСС, а также холла и коридоров правого крыла региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели из бюджета готовы направить 246,5 млн рублей.

Специалистам предстоит комплексно отреставрировать объект, заменив напольное покрытие, восстановив отделку стен, а также отремонтировав лестничные марши, восстановив элементы декора и заменив инженерные сети.

В актовом зале запланирована установка видеостены для организации дистанционных совещаний. Для удобства здесь же будут установлены новые кресла.

Как раньше сообщала редакция, в ноябре 2024 года власти уже пытались найти подрядчика для производства работ, однако ни одна компания так и не изъявила желания заработать на обновлении объекта.

Напомним, здание администрации Волгоградской области по адресу пр. Ленина, д. 9 является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено полтора века назад и пережило события Великой Отечественной войны. Для его ремонта у строительной компании обязательно должна быть специальная лицензия на работы с памятниками архитектуры.

Определиться с подрядной организацией чиновники рассчитывают уже через несколько недель. Обновление объекта должно завершиться к 5 августа 2026 года.

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