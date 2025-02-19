Общество

В Волгограде водителя легковушки после тарана троллейбуса спасают в реанимации

Общество 19.02.2025 09:22
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19.02.2025 09:22


Медики озвучили состояние водителя, который накануне столкнулся на «Ладе» с троллейбусом в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона.

Напомним, ДТП произошло 18 февраля с троллейбусом «ТролЗа», который двигался по маршруту №9 в крайнем правом ряду проспекта Металлургов в сторону ул. Маршала Еременко. Удар пришелся в левую переднюю часть кабины электротранспорта. Пострадал водитель легковушки - его зажало в салоне. Спасатели вытащили мужчину из машины и передали медикам.

Движение транспорта на проспекте Металлургов из-за ДТП было затруднено. Троллейбусы №9 временно ходили по усеченному маршруту. 

Отметим, что сегодня утром проспект Металлургов парализовала новая авария. На пересечении с улицы Кузнецова произошло ДТП с  автобусом №43. 

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