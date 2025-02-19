На юге Волгограда планируют построить ТЦ на месте промбазы

В Красноармейском районе Волгограда в районе остановки «Судоверфь» планируют построить торгово-развлекательный центр. Как сообщает V102.RU, объект может появиться на земельном участке по адресу: проспект им. Героев Сталинграда, 51д.

Публичные слушания по этому вопросу запланированы на начало марта. Главный вопрос, который выносится на обсуждение, касается изменение условно разрешенного вида использования земельного участка с производственной базы под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). С соответствующим заявлением обратился один из собственников земельного участка под кадастровым номером 34:34:080062:47. Его площадь составляет 15 672 кв.м.





На этом участке планируется возвести двухэтажный торгово-развлекательный центр площадью 2902,4 кв.м. и вспомогательное одноэтажное здание с парковками.

Рядом с предполагаемым ТЦ расположены автоцентр, гипермаркет «Магнит Семейный», завод специального машиностроения и спортивный комплекс «Судостроитель».