Волгоградских коммунальщиков оставили без британской техники

Общество 19.02.2025 07:02
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19.02.2025 07:02
УФАС признало МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» нарушившим закон о конкуренции при размещении закупки на приобретение техники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте антимонопольного ведомства, муниципальное предприятие намеревалось купить за 17,7 миллиона рублей экскаватор-погрузчик JCB 3CX 14HWM или эквивалент.
На аукцион были поданы две заявки, однако допущен к аукциону был всего один участник. В итоге договор на поставку экскаватора известной британской компании JCB был заключен с ООО «Техноинновации». Однако ООО «Русагро» пожаловалось на действия заказчика, которого обвинило в ограничении конкуренции. В частности, это было связано с формулировкой, касающейся указания конкретной компании и характеристик приобретаемого товара. Согласно опубликованным критериям, под них подходила только марка JCB. Кроме того, заказчик должен был установить ограничение закупки товаров иностранного происхождения, чего не было сделано.
В итоге УФАС признало МУП «ВКХ» нарушившим закон о конкуренции и постановило отменить все протоколы, составленные при проведении закупки и внести изменения в документацию о закупке с условием продления подачи заявок на участие в аукционе. В антимонопольном ведомстве также предложили заказчику провести закупку повторно.
Фото V102.RU (архив)
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