Волгоградских коммунальщиков оставили без британской техники

На аукцион были поданы две заявки, однако допущен к аукциону был всего один участник. В итоге договор на поставку экскаватора известной британской компании JCB был заключен с ООО «Техноинновации». Однако ООО «Русагро» пожаловалось на действия заказчика, которого обвинило в ограничении конкуренции. В частности, это было связано с формулировкой, касающейся указания конкретной компании и характеристик приобретаемого товара. Согласно опубликованным критериям, под них подходила только марка JCB. Кроме того, заказчик должен был установить ограничение закупки товаров иностранного происхождения, чего не было сделано.