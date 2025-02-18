Минобороны изменило порядок выплат военным вместо допотдыха





Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, который упростил порядок выплаты компенсации военным вместо дополнительного отдыха.

Отметим, что военнослужащие по контракту обязаны соблюдать установленный регламент служебного времени – не более 40 часов в неделю. В случае превышения лимита данных часов ранее им предоставлялись дополнительные сутки отдыха. Согласно новому приказу, вместо отдыха по желанию самих военных им будет выплачиваться денежная компенсация вместе с получением денежного довольствия за истекший месяц.

Также новый приказ упрощает и сам процесс выплат, позволяя командующим обозначать только количество дней отдыха вместо суммы выплаты. Это, по мнению Минобороны, позволит оперативно и своевременно производить необходимую выплату.

Кроме того, контрактники имеют право на возмещение расходов за проезд различными видами транспорта, включая железнодорожный, воздушный, водный и автомобильный в случае переезда на новое место службы, один раз в год во время отпуска и лечения в медицинских учреждения по направлению военно-врачебной комиссии. Один из членов его семьи также может получить компенсацию за поездку к месту отдыха и обратно.