В Волгограде простились с погибшим на СВО машинистом электровоза





В Волгограде простились с погибшим в ходе специальной военной операции бывшим машинистом электровоза Сергеем Демидовым. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский профсоюз железнодорожников, ранее волгоградец почти 25 лет проработал в эксплуатационном локомотивном депо Максим Горький.

Известно, что 45-летний Сергей Демидов ушел на СВО добровольцем в октябре 2024 года. С декабря он уже числился пропавшим без вести. Прощание состоялось 15 февраля в поселке Максим Горький.

- Начинал трудовую деятельность слесарем по ремонту подвижного состава, работал машинистом электровоза, тепловоза, имел 1 класс квалификации. Сергея знали, как доброго, отзывчивого человека. Трудолюбивый, волевой. Был надёжным другом и товарищем, любящим и заботливым мужем, отцом, - рассказали в профсоюзе.

У Сергея остались супруга и двое детей.

Коллаж: Алексей Костяков / V102.RU; Фото: Волгоградский профсоюз железнодорожников