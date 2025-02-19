Водителям автобусов в Волгограде обещают зарплаты до 120 тыс. рублей

В Волгограде муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» разместило объявление о приеме водителей на автобусные городские маршруты с высокой оплатой труда, передает V102.RU. Таким специалистам обещают платить свыше 100 тысяч рублей в месяц. Отметим, что по данным Росстата, средняя зарплата в Волгоградской области составляет чуть более 57 тысяч рублей.

- Предприятие гарантирует трудоустройство согласно ТК РФ, стабильную работу и полный социальный пакет, доставку до рабочего места и льготную пенсию. При этом сотрудники сами могут выбирать рабочий график, от которого зависит заработок, составляющий от 70 до 120 тысяч рублей в месяц, - сообщает работодатель.

Примечательно, что МУП готово обучить водителей за свой счет на категорию «D». Главное условие - желание работать, наличие водительского удостоверения категорий «В» или «С» и стаж вождения не менее 3 лет.

Фото из архива V102.RU