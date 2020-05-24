Волгоградская область получит федеральные деньги на «поддержку штанов»

Экономика 24.05.2020 13:20
0
24.05.2020 13:20
Волгоградской области выделили около 700 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», подписано соответствующее постановление кабмина.
В списке получателей – 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из субъектов определяли с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.
Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, уверены в правительстве РФ. Всего объем дотаций составил 100 миллиардов рублей.
Реклама
В Волгограде возобновились торги по продаже имущества тракторного завода-банкрота24.05.2020 16:35
Экономика 24.05.2020 16:35
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд рублей22.05.2020 12:33
Экономика 22.05.2020 12:33
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала22.05.2020 11:24
Экономика 22.05.2020 11:24
Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 тыс волгоградцев21.05.2020 16:15
Экономика 21.05.2020 16:15
Пострадавшим от коронавируса волгоградским предпринимателям дали денег21.05.2020 10:39
Экономика 21.05.2020 10:39
Вырастить урожай – главная тема сельхозсезона 202020.05.2020 18:26
Экономика 20.05.2020 18:26
При поддержке банка «Открытие» в онлайн-режиме стартует фестиваль «Arkhangelsk Blues»20.05.2020 15:54
Экономика 20.05.2020 15:54
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке20.05.2020 13:35
Экономика 20.05.2020 13:35
Клиенты Сбербанка могут получить реквизиты для перевода детских пособий не выходя из дома20.05.2020 11:43
Экономика 20.05.2020 11:43
Пандемия и кризис сильно ударили по строительной отрасли: эскроу как спасательный круг19.05.2020 16:58
Экономика 19.05.2020 16:58
Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве19.05.2020 13:49
Экономика 19.05.2020 13:49
Волгоградские предприятия наращивают выпуск дезрастворов и средств индивидуальной защиты19.05.2020 13:02
Экономика 19.05.2020 13:02
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%19.05.2020 09:44
Экономика 19.05.2020 09:44
Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 году18.05.2020 16:48
Экономика 18.05.2020 16:48
ВТБ Лизинг поставит более 1000 LadaLargus для Почты России18.05.2020 12:45
Экономика 18.05.2020 12:45
Реклама