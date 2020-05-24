Волгоградская область получит федеральные деньги на «поддержку штанов»





Волгоградской области выделили около 700 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», подписано соответствующее постановление кабмина.

В списке получателей – 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из субъектов определяли с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, уверены в правительстве РФ. Всего объем дотаций составил 100 миллиардов рублей.



