В Волгограде водитель выпил пива и устроил ДТП с опрокидыванием

Происшествия 22.05.2020 13:16
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22.05.2020 13:16
Сегодня ночью пьяный водитель автомобиля «Kia Sephia» чудом остался невредим в аварии с опрокидыванием. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло в 00:20 на проспекте Университетский по направлению в сторону Кировского района. 41-летний автомобилист не справился с управлением, наехал на дорожный знак и перевернулся. Транспортное средство получило значительные повреждения. Со слов водителя, прежде чем сесть за руль, он выпил полтора литра пива. «В отношении водителя составлены административные материалы за управление с состоянии опьянения и повреждение технических средств организации движения», - рассказали в полиции.
Автор видео Иван Иванов
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