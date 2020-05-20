В Волгограде цены на жилье парализовало





В первом квартале 2020 года на рынке жилья Волгоградской области наблюдалась сдержанная динамика цен. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в частности, цены на недвижимость на вторичном рынке почти не изменились – индекс составил 100,06%. Новые квартиры подорожали в среднем на 0,7%. При этом рост цен наблюдался в основном на квартиры среднего и низкого ценового диапазона. Цены на элитные квартиры снизились в I квартале на 0,3%.

Справка. Средние цены на жилье на первичном рынке в Волгоградской области сложились на уровне 45972 рублей за кв.м. на первичном рынке и 42388 рублей за кв.м. на вторичном рынке.



