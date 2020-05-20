В Волгограде цены на жилье парализовало

Общество 20.05.2020 12:57
0
20.05.2020 12:57
В первом квартале 2020 года на рынке жилья Волгоградской области наблюдалась сдержанная динамика цен. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в частности, цены на недвижимость на вторичном рынке почти не изменились – индекс составил 100,06%. Новые квартиры подорожали в среднем на 0,7%. При этом рост цен наблюдался в основном на квартиры среднего и низкого ценового диапазона. Цены на элитные квартиры снизились в I квартале на 0,3%.
Справка. Средние цены на жилье на первичном рынке в Волгоградской области сложились на уровне 45972 рублей за кв.м. на первичном рынке и 42388 рублей за кв.м. на вторичном рынке.
Реклама
«Где маски?» - «А где автобусы?»: волгоградцы и чиновники на улице обменялись любезностями20.05.2020 13:39
Общество 20.05.2020 13:39
Под Волгоградом трактор чуть не вспахал снаряды времен войны20.05.2020 13:33
Общество 20.05.2020 13:33
Под Волгоградом суд принудительно отправил больную коронавирусом на лечение20.05.2020 12:40
Общество 20.05.2020 12:40
Жительница Волгоградской области заплатит за оскорбление соседки по СМС20.05.2020 10:17
Общество 20.05.2020 10:17
Ура, к стоматологу: в Волгоградской области пополнился список возобновивших работу организаций20.05.2020 09:25
Общество 20.05.2020 09:25
В Волгограде пытаются заменить поврежденный участок коллектора20.05.2020 09:16
Общество 20.05.2020 09:16
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до Культбазы19.05.2020 17:08
Общество 19.05.2020 17:08
Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летом19.05.2020 16:43
Общество 19.05.2020 16:43
Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам19.05.2020 15:56
Общество 19.05.2020 15:56
В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата доме19.05.2020 15:45
Общество 19.05.2020 15:45
Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплат19.05.2020 15:35
Общество 19.05.2020 15:35
В Волгоградской области задумали создать инфекционный кластер19.05.2020 11:43
Общество 19.05.2020 11:43
В волгоградские аптеки завезут перчатки из Германии19.05.2020 10:22
Общество 19.05.2020 10:22
Память бывшего прокурора области увековечат в Волгограде19.05.2020 10:10
Общество 19.05.2020 10:10
Не успели сшить: в Волжском возникли проблемы с выдачей бесплатных масок19.05.2020 08:48
Общество 19.05.2020 08:48
Реклама