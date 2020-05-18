Расследования

Магазин-кафе в центре Волгограда увеличился в размерах в результате «мухлежа»

Расследования 18.05.2020 17:18
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18.05.2020 17:18


Уголовное дело о подделке технической документации на магазин-кафе в Центральном районе Волгограда возбуждено после проверки прокуратуры. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Как следует из материалов надзорной проверки, решением Центрального районного суда Волгограда собственнику помещения магазина-кафе на улице Глазкова после реконструкции объекта было отказано в признании права собственности на пристроенную площадь, поскольку работы проводились с нарушением требований законодательства.
Несмотря на указанное судебное решение, в целях регистрации измененных сведений о характеристиках объекта, собственником строения с привлечением кадастрового инженера и иных лиц изготовлены поддельные технический паспорт и технический план магазина-кафе.
Согласно подложным документам увеличение площади здания произошло не в связи с самовольным строительством, а из-за якобы ранее неучтенной площади. На основании этих документов был осуществлен государственный кадастровый учет изменений сведений о характеристиках объекта. В результате площадь магазина-кафе увеличилась с 314 до 554 кв. м.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.170.2 УК РФ (внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой и технический планы), ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов). Расследование проводится ОП №4 УМВД России по г.Волгограду.

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