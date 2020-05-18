Экономика

ВТБ Лизинг поставит более 1000 LadaLargus для Почты России

Экономика 18.05.2020 12:45 Новости компаний
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18.05.2020 12:45 Новости компаний


ВТБ Лизинг поставит 1162 автомобиля LadaLargus для Почты России. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, машины передаются на условиях финансового лизинга сроком на пять лет. Общая сумма договора составит 1,2 млрд рублей. Обновление автопарка поможет Почте России удовлетворить возросший спрос на услуги курьерской доставки, а также позволит сократить время доставки почтовых отправлений до получателей. В рамках контракта АО "АВТОВАЗ" произведет автомобили в сжатые сроки.
ВТБ Лизинг представил наиболее привлекательное предложение по поставке данных автомобилей и был выбран в качестве финансового партнера для обновления автопарка. Компания сотрудничает с Почтой России с 2010 г. и является крупнейшим лизингодателем специализированного подвижного состава предприятия. За прошедшие два года объемы сотрудничества были существенно увеличены, было совершено две крупных сделки, и в настоящий момент количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с ВТБ Лизинг, составляет 272 единицы. 
АО "АВТОВАЗ" является одним из крупнейших поставщиков автомобилей для клиентов ГК ВТБ Лизинг. С начала года компания профинансировала более, чем 7 тысяч машин марки. Теперь к ним добавятся еще 1162 автомобиля для Почты России.
«Мы очень рады сотрудничеству с таким значимым в социальном и экономическом плане для нашей страны партнером, как Почта России. ВТБ Лизинг всегда старается предложить компании максимально эффективные финансовые решения для обновления используемого транспорта и обеспечения бесперебойной работы компании», - отметил коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.
«Сегодня мы наблюдаем динамичный рост спроса на услуги курьерской доставки. Для ответа на этот вызов мы расширяем штат курьеров и увеличиваем количество автомобилей на маршрутах. Комплекс этих мер позволит нам существенно улучшить качество доставки и поддержать российских автопроизводителей», - прокомментировал заместитель генерального директора по логистике АО Почта России Игорь Чебунин.

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