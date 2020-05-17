«Ждем нападения в любой момент»: волгоградцы охраняют конюшни «Соснового бора» от сноса





Третий день защитники лошадей из «Соснового бора» несут дежурство на территории гостиничного комплекса, пытаясь не допустить сноса конюшен. Корреспонденты ИА «Высота 102» стали свидетелями этих событий.





Первая попытка снести конюшни была предпринята еще ранним утром в пятницу. Сюда приехали рабочие, спецтехника, сотрудники полиции, представители администрации Дзержинского района. Работники «Соснового бора» пытались не допустить начала демонтажа, ссылаясь на предстоящее судебное заседание в арбитражном суде Волгоградской области, на котором должен рассматриваться вопрос о наложении обеспечительных мер на решение чиновников о сносе объектов комплекса. В свою очередь чиновники администрации Дзержинского района опирались на другое вступившее в силу решение суда, согласно которому объекты «Соснового бора» были признаны незаконными постройками.

Была предпринята попытка снести комплекс и вечером в пятницу, однако объекты надо было сначала обесточить.

В субботу энергетики отключили свет на территории комплекса, а заодно – и на расположенных недалеко дачах. Оттуда прибегали возмущенные дачники и жаловались на потекшие холодильники. На спорную территорию были стянуты силы полиции, приехали и руководители Дзержинского района Волгограда - глава Сергей Таций и его зам Сергей Блошкин.





Полицейские угрожали составить протоколы на присутствовавших граждан за нарушение режима изоляции. Один из активистов, Борис Пылин пытался остановить начавшийся демонтаж. Рабочим удалось разобрать ограждение построек. Некоторые из рядовых исполнителей признавались, что не хотят этого делать, и лошадей им жалко, но, мол, вынуждены выполнять указание.





Сегодня общественники вновь в срочном порядке прибыли в усадьбу. Ожидался приезд тяжелой техники – предполагалось, что снос построек продолжится. Но ни чиновников, ни полицейских, ни тяжелой техники пока не видно. Около двадцати волгоградцев до сих пор дежурят в усадьбе. Горожане говорят, что над «Сосновым бором» кружил квадрокоптер. «Наверное, увидели, что народ собрался и снова отложили. Может, у них такая тактика – вымотать защитников лошадей психологически, а потом неожиданно «напасть», - предположил один из самых активных защитников конюшен Борис Пылин.

Редакция ИА «Высота 102» следит за развитием событий.







