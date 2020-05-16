Маршрутки частично возвращают на улицы Волгограда

Общество 16.05.2020 08:41
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16.05.2020 08:41
С понедельника, 18 мая, в Волгограде возобновят работу маршрутные такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, коммерческим перевозчикам предписано строгое выполнение всех требований Роспотребнадзора: регулярная дезинфекция салона, использование водителями лицевых повязок. В целях защиты от инфекции пользоваться масками и перчатками необходимо будет и всем пассажирам.
Микроавтобусы спецмаршрута №3С будут отправляться от конечной остановки в СНТ «Берендей» в Кировском районе до остановки «Обувная фабрика» в Советском районе. По измененной схеме станут работать и маршрутки №56, которые будут следовать от Жилгородка до поселка Нижние Баррикады без проезда по улицам Землячки, Исторической и проспекту Жукова.
Маршрут №31к соединит поселок Горная Поляна, микрорайон Санаторный и станцию скоростного трамвая «Ельшанка», но без заезда на микрорайон Комарово и в поселок Верхняя Ельшанка.
Транспорт по спецмаршруту №43б будет курсировать между остановками «Керамический завод» и «Верхняя Судоверфь», а микроавтобусы №46с проследуют от Латошинки (остановка «Магазин») до станции СТ «ВГТЗ».
Еще три спецнаправления начнут работать по прежним схемам без изменений. Это маршруты №5с «Магазин «Радеж» - «Красноармейский мясокомбинат», № 13 «Пос. Водстрой – Гормолзавод № 3» и № 94 «Судоверфь – ул. Удмуртская».
Таким образом, количество спецмаршрутов, организованных в Волгограде на период действия ограничительных мер, увеличится до 40.
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