Волгоградэнергосбыт: вирус уйдет, а долги останутся

Экономика 14.05.2020 14:01
0
14.05.2020 14:01
Резкое снижение платежной дисциплины бытовых потребителей и предприятий фиксируют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, призывы своевременно оплачивать коммунальные платежи более чем актуальны.
«Судя по уровню оплаты коммунальной услуги населением в апреле, - отметили в компании, - некоторые граждане, восприняли принятую властями отсрочку начисления пени по долгам за ЖКУ как сигнал «за услуги теперь можно не платить». Хочется еще раз обратить внимание потребителей коммунальных услуг - да, наша компания временно воздержится от взимания пени и отключения электроэнергии за долги. Но это временная мера, поэтому мы крайне рекомендуем оплачивать счета вовремя. Неоплаченные суммы со временем копятся, становятся значительными, и их оплата в будущем, после снятия всех ограничений, может стать серьезной проблемой. После снятия всех ограничений накопленная задолженность может быть востребована в судебном порядке».
В компании надеются, что потребителями будет проявлена ответственность и сознательность, и совместными усилиями возникшие трудности будут преодолены.
Со своей стороны, энергетики усилили поддержку клиентов в дистанционных сервисах, столь востребованных в период самоизоляции. Теперь в режиме онлайн стало возможным передать необходимые заявки на перерасчеты и корректировку начислений, замену и ввод в эксплуатацию приборов учета.
Не изменился и набор удаленных способов оплаты электроэнергии без комиссии для потребителей региона. Они также могут перейти на бесконтактный способ получения платежного документа на электронную почту, через личный кабинет на сайте и в мобильном приложении.
Реклама
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%14.05.2020 16:54
Экономика 14.05.2020 16:54
Сбербанк продлевает срок действия карт14.05.2020 13:26
Экономика 14.05.2020 13:26
Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии14.05.2020 11:57
Экономика 14.05.2020 11:57
Активы группы «Открытие» по итогам первого квартала 2020 года выросли до 3,3 трлн рублей13.05.2020 11:53
Экономика 13.05.2020 11:53
Новоселы в Волгоградской области уже воспользовались в Сбербанке ипотекой по ставке 6,4%13.05.2020 11:42
Экономика 13.05.2020 11:42
Более 7 тысяч жителей Волгоградской области добились кредитных каникул12.05.2020 19:01
Экономика 12.05.2020 19:01
Лучшего наставника волгоградского «КАУСТИКа» теперь знает вся страна12.05.2020 15:53
Экономика 12.05.2020 15:53
В Волгограде торговые центры останутся на карантине12.05.2020 13:45
Экономика 12.05.2020 13:45
В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков12.05.2020 12:33
Экономика 12.05.2020 12:33
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-1912.05.2020 11:04
Экономика 12.05.2020 11:04
Сады Придонья поддержали самых маленьких12.05.2020 10:57
Экономика 12.05.2020 10:57
В России самозанятым вернут профессиональный налог за 2019 год11.05.2020 18:33
Экономика 11.05.2020 18:33
В Волгоградской области в марте закрылись 400 предприятий10.05.2020 23:01
Экономика 10.05.2020 23:01
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд10.05.2020 11:58
Экономика 10.05.2020 11:58
Известный волгоградский производитель соков не нарушал экологического законодательства08.05.2020 17:44
Экономика 08.05.2020 17:44
Реклама