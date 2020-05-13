Завозных случаев нет: Волгоградская область замкнулась в кольце коронавируса

Общество 13.05.2020 14:47
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13.05.2020 14:47
В Волгоградской области за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного завозного случая коронавирусной инфекции из других регионов. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в оперштабе. Это случилось впервые за время распространения коронавируса в Волгоградской области. 69 больных выявлены по контактам с ранее заразившимися. Еще 55 человек сами обратились за медпомощью.
Среди новых больных 3 ребенка первого года жизни, еще 3 – до 6 лет, 1 ребенок до 14 лет, 4 подростка – до 17 лет. Возраст еще 15 заразившихся – от 18 до 29 лет. Заболели 50 жителей в возрасте от 30 до 49 лет. 32 человека – это люди от 50 до 64 лет и 16 человек – старше 65 лет.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатель. В результате регион вышел на 6-ое место по количеству заразившихся. В области от COVID-19 скончались уже 13 человек.
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