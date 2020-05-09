Общество 09.05.2020 12:48
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09.05.2020 12:48
Необычная история с медалями фронтовика, которые 20 лет считались утерянными, произошла в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, награды ветерана в отдел полиции №8 города Волгограда принесла 72-летняя жительница Красноармейского района. Женщина пояснила, что нашла сверток с медалями и документами на имя неизвестного ей человека, разбирая вещи умершего брата. Пенсионерка выяснила у своих родственников, что брат еще при жизни рассказывал об этих вещах, которые он 15 лет назад случайно нашел в купленной автомашине. Все это время владельцев медалей и документов никто из семьи не разыскивал.
Участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 8 Управления МВД России по г.Волгограду Артем Шапин установил, что владелец наград Николай Николаев умер, но живы его потомки. Младший лейтенант полиции связался с ними, удостоверился в родстве с ветераном и приехал в Центральный район, передав все документы и медали. Это различные юбилейные медали, в том числе государственные, с удостоверениями к ним: «За воинскую доблесть», «Ветеран вооруженных сил», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и другие, а также иные документы и памятные вещи.
Сын ветерана Владимир Николаев и его супруга Александра назвали эту историю настоящим чудом. С их слов, они долгое время безуспешно сами пытались найти утерянные награды. Они рассказали, что Николай Иванович Николаев был человеком скромным и редко рассказывал о своем боевом пути. Еще подростком он ушел на войну, где четыре года до наступления своего совершеннолетия служил фельдшером в Пензенской области. После Победы, он посвятил свою жизнь военной службе, большую часть которой провел в Прибалтике и странах Восточной Европы.
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