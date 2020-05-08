Центр Волгограда готовят к безлюдному празднованию Дня Победы

Общество 08.05.2020 14:22
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08.05.2020 14:22
Последние приготовления к Дню Победы ведутся на центральных улицах Волгограда. Сегодня на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской установили большую красную звезду с символикой 9 мая. В течение дня на нулевом километре неподалеку от Вечного огня смонтируют четырехметровую «Книгу памяти» с QR-кодами для перехода на сайты с информацией об основных сражениях Великой Отечественной войны.
Аллея Героев традиционно к годовщине окончания войны запестрела алыми флагами и поздравительными стендами. Рабочие «Волгоградзеленхоза» спешно наводят марафет на клумбах, высаживая цветы и кустарники. Мимо снуют подметальные машины и газонокосилки – карантин карантином, но лицо города-героя к завтрашнему дню должно выглядеть максимально опрятно.
Впрочем, на Аллее Героев совсем не пустынно: представительная делегация коммунистов, не дожидаясь 9 мая, возложила гвоздики к Вечному огню уже сегодня. Фотограф обкома данный факт старательно запечатлел в различных ракурсах.
Патрули в составе полицейских и казаков ведут разъяснительные беседы с населением – предельно вежливо и дружелюбно.
Для кого точно сегодня не день самоизоляции, так это для молодоженов – в столь важную дату от фотосессии с родными и близкими отказаться невозможно.
Напомним, 9 мая власти настоятельно рекомендуют жителям Волгоградской области провести дома. При благоприятной погоде завтра над городом пролетят аэростаты. Запланированный проезд колонны военной техники и ретроавтомобилей по проспекту Ленина будет транслироваться в эфире местных телеканалов. Вместо традиционного общегородского праздничного фейерверка в этом году в день Победы фейерверки будут организованы в каждом районе города, чтобы волгоградцы могли увидеть их из окон и с балконов своих домов.
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