Расследования

При обрушении крыши здания на цементном заводе под Волгоградом погиб рабочий

Расследования 08.05.2020 10:06
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08.05.2020 10:06


Тело мужчины обнаружено под завалами бытового помещения, обрушившегося накануне поздно вечером на территории завода «Себряковцемент» в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, по факту гибели человека на предприятии организована доследственная проверка.
Напомним, ЧП произошло около 23 часов 7 мая в Михайловке. На территории цементного завода обрушилось потолочное перекрытие бытового помещения размерами 7х4 м, высотой 3,5 метра.
По предварительным данным, погиб 44-летний помощник механика по работе с цементом. В момент ЧП с напарником он находился в комнате отдыха на втором этаже цеха по изготовлению цемента. Над крышей помещения проходят механизмы, перемещающие продукцию и сырье. Пока по неустановленных причинам произошло осыпание перемещаемого сырья на крышу бытового помещения. Из-за этого произошла деформация конструкций и их обрушение. Один из рабочих, который находился у входа, успел выбежать, а второй погиб. 
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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