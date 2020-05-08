В Волгограде локомотив снес легковушку





Грубое нарушение водителем автомобиля правил пересечения железнодорожного переезда стало причиной ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел накануне около полуночи на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на станции Бетонная.

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем "Лада Ларгус". Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом с вагонами. К счастью, пострадавших нет. На работу станции и график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Фото из архива ИА "Высота 102".