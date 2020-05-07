



К двум годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил Советский районный суд Волгограда сиделку за хищение денег с банковского счета 89-летней женщины-инвалида и ее дочери-пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 35-летней женщине представлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. К 3 годам в колонии особого режима приговорен сожитель женщины, который также участвовал в этом преступлении.

Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года подсудимая, работавшая сиделкой у 89-летней женщины, сообщила своему сожителю сведения, необходимые для получения доступа к банковскому счету пенсионерки. Карта потерпевшей была привязана к номеру телефона ее 68-летней дочери, приехавшей ухаживать за матерью из Москвы.

Воспользовавшись тем, что дочь периодически выходила на улицу без телефона, злоумышленники в тайне от нее установили приложение, посредством которого переводили деньги со счетов обеих женщин.

Всего таким способом фигурантам уголовного дела удалось похитить 650 тысяч рублей.

Хищение было выявлено после того, как дочь обратилась в банк за снятием крупной суммы денег. Узнав о пропаже средств, она написала заявление в кредитную организацию об аннулировании перевода, в связи с чем со счета обвиняемого удалось возвратить 400 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по г. Волгограду. Вину в содеянном сиделка полностью признала, а ее сожитель отрицает.

Приговор в законную силу пока не вступил.



