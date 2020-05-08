Семья в Волгоградской области хранит историю знакомства с немецким партизаном Иваном Ивановичем





Удивительная история о Герое Советского Союза Фрице Шменкеле хранится в семье 90-летней жительницы Краснослободска Волгоградской области Веры Михайловны Глуховой. В канун 75-летия Победы она поделилась с журналистами ИА "Высота 102" воспоминаниями о человеке, к судьбе которого их семья имела прямое отношение. Именно в их дом ее отец Сидоров Михаил Яковлевич привел дезертировавшего немца и именно он приложил немалые усилия, чтобы скрывать его от карательных отрядов и помочь вступить в ряды советских партизан.

Из архива УФСБ по Тверской области: "Фриц Пауль Шменкель , сын немецкого коммуниста, член Коммунистического интернационала молодежи Германии, участник антифашистского движения. В конце ноября 1941 года, в момент успешного продвижения фашистских орд к Москве, не желая воевать против советского народа и стремясь с оружием в руках бороться за освобождение Германии от нацизма, дезертировал из своей части и вступил в партизанский отряд «Смерть фашизму», сформированный в Калининской области. Выполняя ответственные разведывательные задания, Фриц Шменкель с февраля 1942-го по март 1943 года участвовал во всех крупных операциях отряда и бригады, проявив исключительные мужество, отвагу, героизм и бесстрашие".

"В 1941 году мне было 12 лет. Наша семья Сидоровых жила в Смоленской области, в хуторе Курганово, куда переселились из соседнего села Поделище. Отец, Михаил Яковлевич, входил в состав отряда «За Родину», который действовал на территории Ярцевского района, и совмещал "обязанности" связного и подрывника. До войны был председателем колхоза, где разводили даже клубнику, - рассказывает Вера Михайловна. - Однажды вечером - был конец сентября 1941 года - он пришел домой с человеком, который был в очень грязной одежде. Только и сказал моей маме: "Накормить и дать помыться". Этот человек пробыл у нас только ночь. А вскоре мы были вынуждены срочно покинуть свои дома, поскольку появились сведения о карательных отрядах и наступлении немецких войск.

И семья разделилась. Моя старшая сестра Ольга уже была в партизанском отряде вместе с отцом, мама с другой сестрой Евгенией отправились в село, где не было немцев, а мы с 9-летним братом Шуркой, у которого было ранение ноги, пошли в соседний хутор Поделище, где мы родились и где после переселения в 1940 году остался лишь один дом, в котором жил только Сергей Порутчиков с семьей. И каково же было наше удивление, когда в доме дядьки Сергея, как мы его называли, нас встретил и тот самый немец, который обрадовался нам, как родным. Оказалось, что спрятал его в пустой деревне наш отец.

В Поделище мы с братом пробыли более 1,5 месяцев. Немец пытался учить нас немецкому языку, был общительный, дружелюбный, старался всегда в чем-то помочь и как-то угодить. Но нашелся предатель, который случайно увидел его и донес полицаям. Отец с партизанами снарядил салазки и отправил нас с сопровождающим по замерзшей реке в село Приселье, а Шменкеля увел в партизанский отряд. Так что когда немцы пришли в Поделище, там не было ни нас, ни нашего немца.

Судьба Сергея Порутчикова оказалась трагичной. Каратели долго пытали его с целью получить сведения о партизанах и в первую очередь о Шменкеле, но так ничего и не узнали. Казнили его с особой жестокостью – повесили на крюк за челюсть. Трагически закончилась и судьба Шменкеля, которого все называли Иван Иванович. Он погиб от рук нацистских палачей при выполнении специального задания командования Советской Армии: был расстрелян.

То время было очень тяжелым для всех, - завершает свой рассказ собеседница информагентства. - Я до сих пор помню, как отбилась от партизанского отряда, обморозила ноги, как мы с сестрой встретились один на один с фашистами, и спастись удалось только чудом благодаря неизвестной женщине. И как попали под бомбежку в поле, и как удалось избежать гибели в блиндаже, в слуховое окно которого размером 20 на 20 сантиметров залетел фашистский снаряд из бронепоезда, оборвавший жизни нескольких семей.

Мой отец, как и миллионы советских бойцов, воевал на фронтах до последнего. Награжден орденом Красного Знамени. Боевыми медалями награжден и мой муж, ушедший на фронт семнадцатилетним, - говорит Вера Михайловна Сидорова-Глухова. - Все эти годы я рассказываю своим детям, внукам, а теперь и правнукам о войне. Воспоминания живут во мне до сей поры. И с этим ничего уже не поделать".











