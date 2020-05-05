В Волгограде погиб главный дирижер театра музкомедии

Вадим Николаевич Венедиктов имеет фондовые записи на Центральном телевидении, многие его новые концертные и симфонические программы записаны на компакт-диски. Заслуги Вадима Венедиктова в области искусства неоднократно отмечены премиями и государственными наградами.
Общество 05.05.2020 11:18
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05.05.2020 11:18
Сегодня стало известно о трагическом уходе заслуженного деятеля искусств РСФСР, главного дирижера Волгоградского муниципального музыкального театра Вадима Николаевича Венедиктова. Как сообщает ИА «Высота 102» , по предварительным данным, причиной гибели выдающегося музыканта стало падение с балкона. Вадиму Николаевичу Венедиктову было 83 года. Информацию о гибели подтвердили коллеги дирижера. Получить оперативный комментарий в органах следствия пока не удалось.
Творческая деятельность Вадима Венедиктова связана с Волгоградом с 1989 года, когда он был приглашён на должность главного дирижёра Волгоградского театра музыкальной комедии. Здесь Вадим Николаевич основал и возглавил в качестве художественного руководителя новый экспериментальный проект «Волгоградская оперная антреприза». За несколько лет на волгоградской сцене были поставлены многие произведения оперной классики - такие как «Мадам Баттерфляй» и «Тоска» Дж. Пуччини, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Севильский цирюльник» Д. Россини, «Человеческий голос» Ф. Пуленка, «Сельская честь» П. Масканьи. На основе сложившейся труппы оперной антрепризы в Волгограде был создан новый государственный театр «Царицынская опера».
Вадим Николаевич Венедиктов имеет фондовые записи на Центральном телевидении, многие его новые концертные и симфонические программы записаны на компакт-диски. Заслуги Вадима Венедиктова в области искусства неоднократно отмечены премиями и государственными наградами.
Вадим Николаевич Венедиктов имеет фондовые записи на Центральном телевидении, многие его новые концертные и симфонические программы записаны на компакт-диски. Заслуги Вадима Венедиктова в области искусства неоднократно отмечены премиями и государственными наградами.
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