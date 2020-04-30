Здравоохранение 30.04.2020 11:41
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30.04.2020 11:41
Еще 31 случай коронавируса, в том числе у 4 детей, зафиксирован в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».Такие данные за прошедшие сутки приводит официальный портал правительства. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 344 человека, зараженных COVID-19.
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