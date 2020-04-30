В Волгограде поймали сбежавшего из стационара пациента с COVID-19





Пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 сбежал накануне из инфекционной больницы №1, расположенной в Кировском районе Волгограда. Как уточнил ИА "Высота 102" сегодня заместитель главного врача больницы Александр Алюшин, мужчину достаточно быстро нашли и вернули в стационар сотрудники Кировской районной прокуратуры и отдела полиции.

"Сейчас проводим проверку. Прокуратура и полиция совместно с Роспотребнадзором устанавливают, где больной коронавирусом был вне стационара и с кем контактировал", - рассказал заместитель главного врача.

По сведениям информагентства, 51-летний житель Новоаннинского района работал вахтовым методом в Москве. COVID-19 у него был выявлен после возвращения из столицы. Заболевание у мужчины проходит в легкой форме, поэтому накануне он решился на побег из стационара в Волгограде. По предварительной информацией, причиной такого отчаянного поступка стало сложное финансовое положение. Беглец пояснил, что ему надо кормить семью, а деньги закончились. Он решил снова устроиться на работу в Москве, поэтому сбежал.

Несколько часов больной путешествовал по городу, вероятно, пытался добраться до автовокзала, чтобы уехать из Волгограда на автобусе. Вразумить мужчину смогли сотрудники прокуратуры, объяснившие, что, если он кого-либо заразит, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Напомним, что в новой редакции статьи 236 УК РФ от 1 апреля 2020 года преступлением является нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. За это грозит крупный штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. А если данные действия привели к смерти по неосторожности одного человека (статья 2) или двух и более лиц (статья 3), то нарушителю грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.



