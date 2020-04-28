Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчины

Расследования 28.04.2020 12:26
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28.04.2020 12:26
Осужденному за «букет» преступлений жителю Волгограда Александру Анциперовичу ужесточили наказание после того, как от его побоев скончался пострадавший. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в мае 2016 года приговором Советского районного суда Анциперович был осужден к 6 годам лишения свободы за серию краж и причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание было назначено по совокупности преступлений. Тогда подсудимый признал вину в полном объеме, его дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства.
Однако уже после вынесения приговора стало известно, что потерпевший, которого избил Анциперович, скончался. По вновь открывшимся обстоятельствам прокуратура инициировала проверку обоснованности вступившего в силу приговора.
Так, по заключению прокуратуры региона президиум Волгоградского областного суда принял решение об отмене приговора в части осуждения Анциперовича по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В ходе нового судебного рассмотрения уголовного дела действия Анциперовича были квалифицированы по более тяжкому составу преступления – ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором Советского районного суда за данное преступление ему назначено 8 лет лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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