Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчины





Осужденному за «букет» преступлений жителю Волгограда Александру Анциперовичу ужесточили наказание после того, как от его побоев скончался пострадавший. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в мае 2016 года приговором Советского районного суда Анциперович был осужден к 6 годам лишения свободы за серию краж и причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание было назначено по совокупности преступлений. Тогда подсудимый признал вину в полном объеме, его дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства.

Однако уже после вынесения приговора стало известно, что потерпевший, которого избил Анциперович, скончался. По вновь открывшимся обстоятельствам прокуратура инициировала проверку обоснованности вступившего в силу приговора.

Так, по заключению прокуратуры региона президиум Волгоградского областного суда принял решение об отмене приговора в части осуждения Анциперовича по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе нового судебного рассмотрения уголовного дела действия Анциперовича были квалифицированы по более тяжкому составу преступления – ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором Советского районного суда за данное преступление ему назначено 8 лет лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.



