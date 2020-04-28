Расследования

Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчины

Расследования 28.04.2020 12:26
0
28.04.2020 12:26


Осужденному за «букет» преступлений жителю Волгограда Александру Анциперовичу ужесточили наказание после того, как от его побоев скончался пострадавший. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в мае 2016 года приговором Советского районного суда Анциперович был осужден к 6 годам лишения свободы за серию краж и причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание было назначено по совокупности преступлений. Тогда подсудимый признал вину в полном объеме, его дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства. 
Однако уже после вынесения приговора стало известно, что потерпевший, которого избил Анциперович, скончался. По вновь открывшимся обстоятельствам прокуратура инициировала проверку обоснованности вступившего в силу приговора.
Так, по заключению прокуратуры региона президиум Волгоградского областного суда принял решение об отмене приговора в части осуждения Анциперовича по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
В ходе нового судебного рассмотрения уголовного дела действия Анциперовича были квалифицированы по более тяжкому составу преступления – ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором Советского районного суда за данное преступление ему назначено 8 лет лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
28.04.2020 10:30
Расследования 28.04.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 10:24
Расследования 28.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 21:29
Расследования 27.04.2020 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 15:54
Расследования 27.04.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 12:19
Расследования 27.04.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2020 14:21
Расследования 25.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2020 12:26
Расследования 24.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:52
Расследования 23.04.2020 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:29
Расследования 23.04.2020 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 16:26
Расследования 23.04.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 12:31
Расследования 23.04.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 10:24
Расследования 23.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:52
Расследования 22.04.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:34
Расследования 22.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 14:22
Расследования 22.04.2020 14:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:06
Новый фунгицид поможет раскрыть потенциал поляСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данныхСмотреть фотографии
10:41
Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусеСмотреть фотографии
10:30
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленкуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:37
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзейСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем днеСмотреть фотографии
21:29
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице ХорошеваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкойСмотреть фотографии
19:21
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигуСмотреть фотографии
19:12
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитованияСмотреть фотографии
19:03
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевшихСмотреть фотографии
16:59
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…Смотреть фотографии
16:50
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесинойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Волжанка влезла в полумиллионный кредит ради мифического жениха-англичанинаСмотреть фотографии
15:14
Не только парки и велосипеды: в Волгоградской области готовятся к смягчению режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадниковСмотреть фотографии
14:20
Чиновникам Волгоградской области дали отсрочку по предоставлению деклараций о доходахСмотреть фотографии
13:54
Прилетевший на Фиджи за волгоградским депутатом самолет не смог приземлитьсяСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области от коронавируса умер житель ДагестанаСмотреть фотографии
12:38
У жителей Волгоградской области подсчитали накопления на банковских счетахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 