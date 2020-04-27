Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…





24 апреля ушел из жизни выдающийся нефтяник, научный и государственный деятель, профессор, академик Академии горных наук и Международной топливно-энергетической академии, автор около 100 научных работ, 40 изобретений, Лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ, Заслуженный работник ПАО «ЛУКОЙЛ», основатель Российской инновационной топливно-энергетической компании, ее профессиональный и нравственный компас - Валерий Исаакович Грайфер.

Человек-эпоха, инженер-новатор, легенда для всей нефтяной отрасли, человек огромного сердца и великой души - Валерий Исаакович оставил яркий след в истории топливно-энергетического комплекса России, в сердцах тех, кому посчастливилось работать и общаться с ним.

Опытный наставник, мудрый руководитель, образец высочайшего профессионализма, всю жизнь он искренне служил нефтяному делу, своим примером доказывая, что нет ничего невозможного для тех, кто стремится к познанию нового, освоению неизведанного, созданию и внедрению уникального опыта.

Талантливый стратег, в качестве замминистра и руководителя Главтюменнефтегаза он вывел месторождения Западной Сибири на высочайший уровень добычи, отстаивая идею рационального использования недр.

В ряду особых заслуг Валерия Исааковича в области ТЭК – защита нефтяной отрасли от развала в годы перестройки. Под его руководством была проведена гигантская антикризисная работа, восстановлен законсервированный фонд скважин. В числе первых он заговорил об инновациях. Создание Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭКа), которой в этом году исполнилось 28 лет, стало его детищем, проектом, устремленным в будущее – показательным для всех, кто работает не одним днем, а на перспективу. Сегодня РИТЭК занимает уникальные позиции в нефтегазовой отрасли России, его по праву называют научно-техническим полигоном ПАО «ЛУКОЙЛ».

Профессионализм, природное чутье Грайфера дали старт большому числу успешных, по-настоящему прорывных разработок и методов – от использования принципов работы авиационных двигателей для повышения эффективности нефтедобычи до применения термогазового воздействия на отложения баженовской свиты, подземного синтеза нефти, в возможность которого мало кто верил. Сейчас инновационная деятельность предприятия успешно продолжается. При этом сотрудники коллектива любое решение принимают после ответа на вопрос: «А что на это сказал бы Валерий Исаакович?».

Грайфер не боялся обдуманного риска, всегда был честен в оценках и суждениях, справедлив, смел, принципиален, великодушен к оппонентам и внимателен к окружающим, вне зависимости от званий и чинов. Эти качества вызывали глубокое уважение на всех уровнях власти, в профессиональном сообществе, трудовых коллективах... С первых минут общения с ним невозможно было не проникнуться симпатией, а затем и восхищением этим удивительным, необыкновенным человеком, который умел зажечь сердца, вдохновить, направить, поддержать.

Многие под руководством Валерия Исааковича Грайфера выросли как специалисты, стали руководителями предприятий и организаций нефтегазового комплекса, известными сегодня по всей стране.

При этом для него всегда были важны не только производственные достижения, но люди, их жизни, мечты, благополучие. Строительство детских садов, спорткомплексов, домов культуры, жилья для военнослужащих и рабочих, материальная поддержка нуждающихся и многие другие благотворительные проекты – невозможно перечислить все добрые дела, которые вершились с его легкой руки.

Валерий Исаакович стал ориентиром для нынешних и будущих поколений нефтяников. Для всех нас.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,

генеральный директор ООО «РИТЭК»

Николай Николаев,

коллектив предприятия



