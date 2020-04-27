Экономика 27.04.2020 12:38
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27.04.2020 12:38
На одного жителя Волгоградской области в среднем приходится 112,4 тысячи рублей на банковских вкладах. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликованы в
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Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…27.04.2020 16:59
Экономика 27.04.2020 16:59
Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%27.04.2020 11:47
Экономика 27.04.2020 11:47
Юрий Чехов: «Время одиночек уходит»27.04.2020 09:29
Экономика 27.04.2020 09:29
Волгоградцам напомнили о доходах из прошлой жизни26.04.2020 11:58
Экономика 26.04.2020 11:58
В Волгоградской области подрастает уровень безработицы25.04.2020 10:32
Экономика 25.04.2020 10:32
ВТБ в Волгоградской области выдал первый жилищный кредит под 6,5%24.04.2020 11:23
Экономика 24.04.2020 11:23
Росстат порадовал жителей Волгоградской области их зарплатой до пандемии24.04.2020 09:39
Экономика 24.04.2020 09:39
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой23.04.2020 16:02
Экономика 23.04.2020 16:02
Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе23.04.2020 13:46
Экономика 23.04.2020 13:46
Администрация Волгограда заняла миллиард рублей23.04.2020 11:03
Экономика 23.04.2020 11:03
Михаил Задорнов: ВВП России в 2020 году может упасть на 5-6% и начать рост в 2021-м22.04.2020 16:40
Экономика 22.04.2020 16:40
Налоговую отчетность организации Волгоградской области сдадут с отсрочкой22.04.2020 16:21
Экономика 22.04.2020 16:21
ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты предпринимателям на выплату зарплаты под 0%22.04.2020 14:40
Экономика 22.04.2020 14:40
За достройку проблемного дома инвестор получит лакомый кусок земли в центре Волгограда22.04.2020 13:59
Экономика 22.04.2020 13:59
Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Волгоградской области в 2019 году22.04.2020 13:42
Экономика 22.04.2020 13:42
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