Здравоохранение 26.04.2020 19:19
0
26.04.2020 19:19
Оперативный штаб в Волгоградской области опубликовал подробности о 30 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки, сообщает ИА «Высота 102».
Из них 11 случаев выявлено в Волгограде, 4 – в Николаевском районе, в Ленинском – 3 случая, в Волжском – 2; в Суровикинском, Палласовском, Михайловском, Серафимовичском, Еланском, Старополтавском, Урюпинском, Жирновском, Киквидзенском, Чернышковском – по одному случаю.
Двое мужчин 54 и 34 лет вернулись домой в Волгоград из Москвы, были выявлены при обращении за медицинской помощью.
Еще один 50-летний волгоградец находился в Санкт-Петербурге, приехал в домой и обратился за медицинской помощью.
52-летний житель Волгограда выявлен по контакту с женой, заразившейся COVID-19.
20-летняя женщина находилась в Москве, приехала в Волгоград и обратилась к медикам.
Трое жителей Волгограда 56, 33 и 67 лет были выявлены при обращении за медицинской помощью.
Женщины 78 и 60 лет, проживающие в Волгограде, выявлены по контакту с заразившимся COVID-19.
66-летний волгоградец приехал из Узбекистана и обратился за медицинской помощью.
37-летний житель Николаевского района был выявлен по контакту с заразившимся COVID-19.
62-летняя женщина из Николаевского района также была выявлена по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией.
Еще один 41-летний житель этого района находился в Москве, вернулся в район. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.
30 –летняя жительница в Николаевском районе заразилась от прибывшего из Москвы мужа, больного COVID-19.
48-летний житель Ленинского района находился в Москве, приехал домой и обратился за медицинской помощью. 22-летняя жительница этого района контактировала с заразившимся COVID-19. После контакта с матерью заразился и 3-летний ребенок в Ленинском районе.
Мужчины 49 и 25 лет в Волжском вернулись из Москвы и обратились к врачам.
44-летний житель Суровикинского района также вернулся из Москвы и был выявлен при обращении за медицинской помощью.
В Палласовском районе 39-летний мужчина вернулся из Москвы, обратился за медицинской помощью.
28-летний житель Михайловского района находился в Москве, где и заразился. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.
58-летний житель Серафимовичского района также был в Москве. Его выявили при обращении за медицинской помощью.
Из Москвы в Еланский район вернулся 56- летний мужчина. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.
55- летний житель Старополтавского района находился в Москве, выявлен при обращении за медицинской помощью.
В Урюпинском районе 49-летний мужчина заразился по контакту с больным COVID-19.
43-летняя жительница Жирновского района также контактировала с заразившимся коронавирусом.
В Киквидзенском районе 45-летний мужчина приехал из Москвы и был выявлен при обращении за медицинской помощью.
55-летний житель Чернышковского района выявлен при обращении за медицинской помощью.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование.
Реклама
Оперштаб в Волгограде: за сутки от коронавируса скончались 2 человека26.04.2020 14:02
Здравоохранение 26.04.2020 14:02
Уже 6 смертей и 242 случая: в Волгоградской области озвучили новые данные по COVID-1926.04.2020 13:07
Здравоохранение 26.04.2020 13:07
В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи25.04.2020 17:07
Здравоохранение 25.04.2020 17:07
Чиновники – не главные: власть имущих в Волгоградской области тестировать на COVID не собираются24.04.2020 18:32
Здравоохранение 24.04.2020 18:32
В Волгограде 9 больниц оборудовали отделениями-«фильтрами» для пациентов с COVID-1924.04.2020 17:35
Здравоохранение 24.04.2020 17:35
В Волгограде больных коронавирусом держат в неведении о результатах анализов24.04.2020 14:29
Здравоохранение 24.04.2020 14:29
«Капитал МС» активно включилось в кампанию против распространения коронавирусной инфекции24.04.2020 12:12
Здравоохранение 24.04.2020 12:12
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области приближается к 20024.04.2020 11:45
Здравоохранение 24.04.2020 11:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал котельниковским медикам индивидуальные средства защиты23.04.2020 17:19
Здравоохранение 23.04.2020 17:19
О смертельном коварстве COVID-2019 рассказали в Волгоградском облздраве23.04.2020 16:28
Здравоохранение 23.04.2020 16:28
Уровень иммунитета к коронавирусу жителей Волгоградской области будут изучать23.04.2020 13:46
Здравоохранение 23.04.2020 13:46
В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса23.04.2020 12:39
Здравоохранение 23.04.2020 12:39
В Волгоградской области растет число больных коронавирусом23.04.2020 11:40
Здравоохранение 23.04.2020 11:40
В Волгоградской области всех «возвращенцев» поручено взять под жесткий контроль22.04.2020 19:50
Здравоохранение 22.04.2020 19:50
В Волгоградской области за сутки COVID-19 выявили у 11 человек22.04.2020 11:42
Здравоохранение 22.04.2020 11:42
Реклама