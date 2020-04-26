Здравоохранение

Москва, Санкт-Петербург и Узбекистан пополнили список заболевших COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 26.04.2020 19:19
0
26.04.2020 19:19

Оперативный штаб в Волгоградской области опубликовал подробности о 30 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки, сообщает ИА «Высота 102».
Из них 11 случаев выявлено в Волгограде, 4 – в Николаевском районе, в Ленинском – 3 случая, в Волжском – 2; в Суровикинском, Палласовском, Михайловском, Серафимовичском, Еланском, Старополтавском, Урюпинском, Жирновском, Киквидзенском, Чернышковском – по одному случаю.
Двое мужчин 54 и 34 лет вернулись домой в Волгоград из Москвы, были выявлены при обращении за медицинской помощью. 
Еще один 50-летний волгоградец находился в Санкт-Петербурге, приехал в домой и обратился за медицинской помощью. 
52-летний житель Волгограда выявлен по контакту с женой, заразившейся COVID-19. 
20-летняя женщина находилась в Москве, приехала в Волгоград и обратилась к медикам. 
Трое жителей Волгограда 56, 33 и 67 лет были выявлены при обращении за медицинской помощью. 
Женщины 78 и 60 лет, проживающие в Волгограде, выявлены по контакту с заразившимся COVID-19. 
66-летний волгоградец приехал из Узбекистана и обратился за медицинской помощью. 
37-летний житель Николаевского района был выявлен по контакту с заразившимся COVID-19. 
62-летняя женщина из Николаевского района также была выявлена по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. 
Еще один 41-летний житель этого района находился в Москве, вернулся в район. Был выявлен при обращении за медицинской помощью. 
30 –летняя жительница в Николаевском районе заразилась от прибывшего из Москвы мужа, больного COVID-19. 
48-летний житель Ленинского района находился в Москве, приехал домой и обратился за медицинской помощью. 22-летняя жительница этого района контактировала с заразившимся COVID-19. После контакта с матерью заразился и 3-летний ребенок в Ленинском районе. 
Мужчины 49 и 25 лет в Волжском вернулись из Москвы и обратились к врачам. 
44-летний житель Суровикинского района также вернулся из Москвы и был выявлен при обращении за медицинской помощью. 
В Палласовском районе 39-летний мужчина вернулся из Москвы, обратился за медицинской помощью. 
28-летний житель Михайловского района находился в Москве, где и заразился. Был выявлен при обращении за медицинской помощью. 
58-летний житель Серафимовичского района также был в Москве. Его выявили при обращении за медицинской помощью.
Из Москвы в Еланский район вернулся 56- летний мужчина. Был выявлен при обращении за медицинской помощью. 
55- летний житель Старополтавского района находился в Москве, выявлен при обращении за медицинской помощью. 
В Урюпинском районе 49-летний мужчина заразился по контакту с больным COVID-19. 
43-летняя жительница Жирновского района также контактировала с заразившимся коронавирусом.
В Киквидзенском районе 45-летний мужчина приехал из Москвы и был выявлен при обращении за медицинской помощью. 
55-летний житель Чернышковского района выявлен при обращении за медицинской помощью. 
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. 
Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
26.04.2020 14:02
Здравоохранение 26.04.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2020 13:07
Здравоохранение 26.04.2020 13:07
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
25.04.2020 17:07
Здравоохранение 25.04.2020 17:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 18:32
Здравоохранение 24.04.2020 18:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 17:35
Здравоохранение 24.04.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 14:29
Здравоохранение 24.04.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 12:12
Здравоохранение 24.04.2020 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 11:45
Здравоохранение 24.04.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 17:19
Здравоохранение 23.04.2020 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 16:28
Здравоохранение 23.04.2020 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 13:46
Здравоохранение 23.04.2020 13:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 12:39
Здравоохранение 23.04.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 11:40
Здравоохранение 23.04.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2020 19:50
Здравоохранение 22.04.2020 19:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2020 11:42
Здравоохранение 22.04.2020 11:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:15
Плавучие острова и луга на берегах: в Волгоградской области готовятся к реабилитации реки АрчедыСмотреть фотографии
20:27
Судебные приставы Волгоградской области ушли в параллельную реальностьСмотреть фотографии
19:19
Москва, Санкт-Петербург и Узбекистан пополнили список заболевших COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:43
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансияхСмотреть фотографии
17:35
Кладбище колес во время пандемии возникло в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Волгоградские электрички попробуют спасти на уровне правительства РФСмотреть фотографии
14:52
Под Волгоградом селянин «подкинул» военным артиллерийский снарядСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде открывают еще один речной маршрут не для дачниковСмотреть фотографии
14:24
«Шли на атом с «лепестками»: волгоградские чернобыльцы вспомнят своих ушедших товарищей домаСмотреть фотографии
14:02
Оперштаб в Волгограде: за сутки от коронавируса скончались 2 человекаСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде «танцующий» мост и года не может прожить без ремонтаСмотреть фотографии
13:07
Уже 6 смертей и 242 случая: в Волгоградской области озвучили новые данные по COVID-19Смотреть фотографии
11:58
Волгоградцам напомнили о доходах из прошлой жизниСмотреть фотографии
09:46
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
Власти готовы выдать волгоградцам QR-коды для передвиженияСмотреть фотографии
09:10
Оставшаяся без интерьера мечты волгоградка требует денег с дизайнераСмотреть фотографии
22:13
Затаились?: на ликвидированной свалке под Волгоградом мусора оказалось больше, чем в проектеСмотреть фотографии
19:15
В Волгоградской области прогнозируют выше 20 градусов теплаСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде досрочно открыли еще одну клинику для больных коронавирусомСмотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьиСмотреть фотографии
16:12
На трассах Волгоградской области усилен контроль за транспортом из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области выявлено 212 случаев коронавирусаСмотреть фотографии
14:07
Клининг по-армейски провели на «Красном октябре» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
«Домашний офис» поможет бизнесу работать домаСмотреть фотографии
12:18
Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справкиСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области учительница дала отпор мошенникамСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области подрастает уровень безработицыСмотреть фотографии
09:37
По примеру Карацупы: пограничники Волгоградской области в непрерывном дозореСмотреть фотографии
09:20
На трассе Волгоград-Москва легковушка врезалась в «КамАЗ»Смотреть фотографии
19:45
Коронавирус обнаружили у приехавшего в Волгоградскую область жителя ЧечниСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 