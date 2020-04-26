Оперативный штаб в Волгоградской области опубликовал подробности о 30 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки, сообщает ИА «Высота 102».

Из них 11 случаев выявлено в Волгограде, 4 – в Николаевском районе, в Ленинском – 3 случая, в Волжском – 2; в Суровикинском, Палласовском, Михайловском, Серафимовичском, Еланском, Старополтавском, Урюпинском, Жирновском, Киквидзенском, Чернышковском – по одному случаю.

Двое мужчин 54 и 34 лет вернулись домой в Волгоград из Москвы, были выявлены при обращении за медицинской помощью.

Еще один 50-летний волгоградец находился в Санкт-Петербурге, приехал в домой и обратился за медицинской помощью.

52-летний житель Волгограда выявлен по контакту с женой, заразившейся COVID-19.

20-летняя женщина находилась в Москве, приехала в Волгоград и обратилась к медикам.

Трое жителей Волгограда 56, 33 и 67 лет были выявлены при обращении за медицинской помощью.

Женщины 78 и 60 лет, проживающие в Волгограде, выявлены по контакту с заразившимся COVID-19.

66-летний волгоградец приехал из Узбекистана и обратился за медицинской помощью.

37-летний житель Николаевского района был выявлен по контакту с заразившимся COVID-19.

62-летняя женщина из Николаевского района также была выявлена по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией.

Еще один 41-летний житель этого района находился в Москве, вернулся в район. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.

30 –летняя жительница в Николаевском районе заразилась от прибывшего из Москвы мужа, больного COVID-19.

48-летний житель Ленинского района находился в Москве, приехал домой и обратился за медицинской помощью. 22-летняя жительница этого района контактировала с заразившимся COVID-19. После контакта с матерью заразился и 3-летний ребенок в Ленинском районе.

Мужчины 49 и 25 лет в Волжском вернулись из Москвы и обратились к врачам.

44-летний житель Суровикинского района также вернулся из Москвы и был выявлен при обращении за медицинской помощью.

В Палласовском районе 39-летний мужчина вернулся из Москвы, обратился за медицинской помощью.

28-летний житель Михайловского района находился в Москве, где и заразился. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.

58-летний житель Серафимовичского района также был в Москве. Его выявили при обращении за медицинской помощью.

Из Москвы в Еланский район вернулся 56- летний мужчина. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.

55- летний житель Старополтавского района находился в Москве, выявлен при обращении за медицинской помощью.

В Урюпинском районе 49-летний мужчина заразился по контакту с больным COVID-19.

43-летняя жительница Жирновского района также контактировала с заразившимся коронавирусом.

В Киквидзенском районе 45-летний мужчина приехал из Москвы и был выявлен при обращении за медицинской помощью.

55-летний житель Чернышковского района выявлен при обращении за медицинской помощью.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование.



