Клининг по-армейски провели на «Красном октябре» в Волгограде (ВИДЕО)

Общество 25.04.2020 14:07
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25.04.2020 14:07
Дезинфекцию территории и цехов завода «Красный октябрь» провели при помощи тяжелой техники войск радиационной, химической и биологической защиты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, за две недели военные выполнили специальную обработку 62 предприятий оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Кубани, Ставропольском крае, Севастополе, Крыму, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной-Осетии и Калмыкии.
Специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи человек сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для дезинфекции объектов задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов. Мероприятия проводятся при участии региональных управлений МЧС России.
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