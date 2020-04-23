Коронавирус не пощадил грудничка из Волгограда





Среди 20 новых заболевших в Волгоградской области пятеро проживают в Михайловском и столько же - в Палласовском районах, в Серафимовичском и Городищенском – 2, по одному - в Волгограде, Волжском, Ленинском, Урюпинском, Камышинском и Котовском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 19-летний житель Михайловского района приехал из Краснодарского края и вынужден был обратиться за медицинской помощью. Еще одна жительница этого же района, 57-летняя женщина находилась в Москве. Дома почувствовала себя плохо, госпитализирована в ГУЗ «КБ №5».

27-летний и 24-летний жители Михайловского района также были в Москве. Заболевание было обнаружено у молодых людей при обследовании после возвращения домой. Мужчины проходят лечение в ГУЗ «КБ №5». 61-летняя жительница этого же района госпитализирована в ГУЗ «КБ №5» после обследования, когда стало известно, что ее сын заразился COVID-19.

22-летний и 29-летний жители Палласовского района находились в столице. После возвращения домой обратились за медпомощью. Похожая история произошла с их землячкой, 32-летней женщиной, которая также вернулась из Москвы.

41-летние жительницы Палласовского района были обследованы по контакту с заразившейся ранее COVID-19 женщиной, прибывшей из Москвы. Госпитализированы в ГУЗ «КБ №5».

40-летняя жительница Серафимовича подхватила инфекцию от мужа, которому был поставлен диагноз COVID-19. Ее лечат в ГУЗ «КБ №3».

Еще один житель Серафимовича, 51-летний мужчина также находился в Москве, заболевание подтвердилось при обращении за медицинской помощью.

Диагноз 71-летнему жителю Городищенского района был поставлен при обращении за медицинской помощью. Пенсионер госпитализирован в ГБУЗ «ГБ №2».

19-летний житель этого же района находился в столице, приехав домой, почувствовал себя плохо и обратился к врачам.

69-летний житель Урюпинска заболел после контакта с родственниками, прибывшими из Москвы. Мужчина госпитализирован в ГБУЗ «ГБ №2».

73-летняя жительница Камышинского района заболела после того, как у ее мужа подтвердился COVID-19.

46-летний житель Ленинского района работал в Москве. После возвращения домой обратился за медицинской помощью. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5».

52-летний житель Волжского также почувствовал себя плохо после возвращения из столицы.

Среди заболевших есть и ребенок, которому нет и года. Диагноз у малыша подтвердился после обращения родителей за медицинской помощью. Ребенок госпитализирован с матерью в ГБУЗ «ВОДКИБ №1».

46-летний житель Котовского района Котовском районе находился в Москве, выявлен при обращении за медицинской помощью. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5».

Напомним, всего в Волгоградской области зафиксировано 165 случаев заболевания коронавирусом. Трое жителей региона скончались.



