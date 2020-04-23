Две смерти на встречке: водитель без прав устроил месиво из фур в Волгоградской области





Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и двух фур на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на 544 км автодороги в Камышинском районе.





По предварительной информации, 35-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомашиной «ВАЗ-21112», двигаясь в сторону Волгограда, выехал на встречную полосу движения и совершил касательное столкновение с автомобилем «Вольво ФH 4х2» с полуприцепом под управлением 53-летнего жителя Дагестана. От полученного удара в колесо грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц Актрос-184» с полуприцепом под управлением 53-летнего жителя Дагестана.





В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте, 32-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21112» доставлена в больницу.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.