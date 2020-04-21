Общество 21.04.2020 19:43
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21.04.2020 19:43
Всего 10 протоколов составили сегодня межведомственные патрули за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, рейды провели в шести районах Волгоградской области. Так, в Среднеахтубинском районе предъявить разрешительные документы на перемещение не смогли трое местных жителей. По два протокола о нарушении режима самоизоляции были составлены на жителей Жирновского и Октябрьского районов. В Палласовском, Серафимовичском и Чернышковском районах межведомственные группы выявили по одному нарушителю. В оперштабе напоминают, что покидать место проживания можно в тех случаях, когда нужно получить неотложную медпомощь; сходить в ближайшие магазин или аптеку; вынести мусор; выгулять домашнего питомца (на расстоянии не далее 100 метров от дома); съездить на дачу и обратно; проследовать на работу и обратно (для этого с собой должна быть справка с места работы). При этом необходимо иметь с собой паспорт, написанное от руки или напечатанное уведомление с указанием ФИО, адреса проживания и цели выхода.
Без права выхода из квартиры или дома самоизоляцию должны соблюдать те, кто прибыл с эндемичных территорий или контактировал с потенциально зараженными людьми.
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