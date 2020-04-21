Общество 21.04.2020 15:42
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21.04.2020 15:42
Ходатайство о присвоении уроженцу Сталинграда Борису Балонину звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда» в 2020 году поступило в городскую комиссию, занимающуюся этим вопросом. Как сообщает ИА «Высота 102», кандидатуру Балонина Бориса Федоровича предложило ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».
СПРАВКА. Борис Балонин родился в Сталинграде в 1940 году. В детском возрасте он пережил все тяготы войны. Основная часть трудовой деятельности Бориса Балонина прошла в Волгограде. Его трудовой стаж составляет более 50 лет. Он работал инженером Волгоградского отдела исследований НИС Гидропроекта им. С.Я.Жука, мастером в тресте «Волгодонгидрострой», главным инженером в Управлении берегоукрепительных и противооползневых работ. Занимал должность инженера-гидротехника НВК «Биокор-Волгоград», в АО «Деловое сотрудничество «Нива», был техническим руководителем АО «Клима», возглавлял ТОО «ТоРА».
С мая 1998 года по декабрь 2000 года Борис Балонин был начальником отдела технического надзора строительного отдела храма «Воскресения», а с января 2001 года он принимал участие в строительстве Храма Всех Святых на Мамаевом кургане в должности главного инженера по строительству.
С марта 2015 года он возглавляет отдел строительного контроля ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства». Отмечается, что при его непосредственном участии ведется строительство переливной плотины на ерике Каширин у хутора Неведимка Среднеахтубинского района, берегоукрепление правого берега р.Волги, экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное в Среднеахтубинском районе и строительство других объектов на территории Волго-Ахтубинской поймы.
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