Экономика

Банк «Открытие» в 2019 году на 55% увеличил выдачу кредитов субъектам МСБ Волгоградской области

Экономика 20.04.2020 13:15
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20.04.2020 13:15


Банк «Открытие» в Волгоградской области в 2019 году выдал субъектам малого и среднего предпринимательства почти 2,5 млрд рублей. Это на 55% больше чем в 2018 году, сообщила ИА «Высота102» пресс-служба банка. 
«Работа с субъектами МСБ – это одно из приоритетных направлений работы банка «Открытие». В результате, по итогам года портфель кредитов МСБ достиг 2,4 млрд рублей, увеличившись почти на 30%. Банк открыл субъектам малого и среднего бизнеса около 2 тыс. расчетных счетов, что почти вдвое превышает прошлогодние показатели», - сказал управляющий банка «Открытие» в Волгоградской области Сергей Крупчатников.
Также банк активно работает и на рынке привлечения вкладов субъектов МСБ. По итогам года портфель привлеченных средств малого и среднего бизнеса составил 1,89 млрд рублей, увеличившись на 30%
«В 2020 год «Открытие» вошел с хорошими результатами и масштабными планами. Увы, обстановка в мире с тех пор существенно изменилась. И, несмотря на то, что планы могут быть скорректированы, мы продолжим оказывать банковские услуги на самом высоком уровне», - отметил Крупчатников.

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