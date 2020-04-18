Волгоградская область получила федеральный транш на противочумные костюмы для врачей

Общество 18.04.2020 18:39
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18.04.2020 18:39
Минфин перечислил регионам дополнительно 32 миллиарда 408 миллионов рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили сегодня в правительстве. Средства будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого или модернизируемого коечного фонда медучреждений и проведение работ по его обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты. В частности, волгоградские медики будут обеспечены противочумными костюмами, респираторами, очками, экранами. Волгоградская область получила на эти цели 693 миллиона рублей.
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