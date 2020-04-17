Экономика 17.04.2020 14:21
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17.04.2020 14:21
С понедельника, 20 апреля, в Волгоградской области планируется разрешить работу парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, мастерским по ремонту обуви и изготовлению мебели. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам на брифинге заместитель губернатора Анна Писемская.
По ее словам, соответствующий проект постановления губернатора Волгоградской области уже подготовлен. В регионе также намерены с понедельника разрешить розничную торговлю цветами.
Писемская подчеркнула, что возобновить свою работу указанные отрасли сферы услуг смогут при строгом соблюдении эпидемиологических требований. Уполномоченный по правам предпринимателей Ольга Устинова, которая также присутствовала на сегодняшнем брифинге, отметила, что предприниматели должны четко осознавать, что работают с людьми и делать все, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности. Ведь если в сфере услуг начнут фиксироваться случаи заражения коронавирусной инфекцией - снова закроют все предприятия.
Напомним, что накануне Уполномоченный по правам предпринимателей и председатель Общественной палаты региона направили письма в адрес главы региона с просьбой рассмотреть возможность открытия некоторых предприятий малого бизнеса, в частности парикмахерских.
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