Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном парке





При помощи группы беспилотников МЧС отслеживает ситуацию с пожарами в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ведомства, с егодня в ходе мониторинга спасатели выявили возгорание сухой травы в Среднеахтубинском районе. На место оперативно прибыли сотрудники лесничества , которые при помощи ранцевых огнетушителей справились с огнем.





ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает: с 13 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях установленного режима сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.







