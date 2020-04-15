Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном парке

Общество 15.04.2020 18:14
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15.04.2020 18:14
При помощи группы беспилотников МЧС отслеживает ситуацию с пожарами в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ведомства, сегодня в ходе мониторинга спасатели выявили возгорание сухой травы в Среднеахтубинском районе. На место оперативно прибыли сотрудники лесничества , которые при помощи ранцевых огнетушителей справились с огнем.
ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает: с 13 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях установленного режима сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.
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