Волгоградская область получит финансовую поддержку из бюджета России

Экономика 15.04.2020 17:44
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15.04.2020 17:44
Субъекты России должны получить дополнительную финансовую помощь. Об этом сегодня на совещании с правительством РФ заявил президент Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102». Глава государства предложил направить 200 млрд рублей на устойчивость и сбалансированность региональных бюджетов. Эти деньги пойдут на реализацию региональных мер поддержки бизнесу, зарплаты бюджетникам, решение неотложных социальных вопросов.
Путин отметил, что в дальнейшем потребуются новые решения как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. «Их нужно готовить уже сейчас», - обратился к кабинету министров глава государства.
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