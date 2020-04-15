Село под Волгоградом «высыхает» из-за массовых аварий на водопроводе

Общество 15.04.2020 15:48
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15.04.2020 15:48
Бесперебойное водоснабжение села Большая Ивановка Иловлинского района обязали обеспечить бесперебойным водоснабжением по иску прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, исполнение судебного решения возложено на администрацию Большеивановского сельского поселения и ресурсоснабжающую организацию – МУП "Большеивановское ЖКХ".
Установлено, что более 800 жителей села длительное время оставались без холодного водоснабжения из-за постоянных аварий на изношенном водопроводе.
Решение суда вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.
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