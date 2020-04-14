В Волжском завершают отопительный сезон

Общество 14.04.2020 20:21
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14.04.2020 20:21
В связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8˚С, а также в целях рационального использования системы теплоснабжения с 15 апреля в Волжском заканчивается отопительный сезон. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского.
При этом отключение горячего водоснабжения в ближайшее время не планируется. Опрессовка тепловых узлов многоквартирных жилых домов перенесена на более поздние сроки.
Руководители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, организаций, оказывающих услуги по ремонту и содержанию жилья, и предприятий всех форм собственности, начальники управлений и отделов администрации городского округа будут обеспечивать контроль в части отключения систем отопления на подведомственных объектах, пояснили в мэрии.
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