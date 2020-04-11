Расследования

В Волгограде Вишневая балка после пожара превратилась в выжженную пустыню

Расследования 11.04.2020 13:48
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11.04.2020 13:48


Сегодня ландшафтный пожар полыхал в Вишневой балке в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой травы и растительности поступило в оперативные службы около 12:00. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты 1-го отряда федеральной противопожарной службы констатировали, что ландшафтный пожар в Вишневой балке происходит отдельными очагами.

В 14:40 все очаги удалось локализовать. Благодаря действиям пожарных, перехода огня на жилые строения, хозяйственные постройки и гаражи не допущено.
МЧС призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, что с 13 апреля в Волгоградской области начинает действовать особый противопожарный режим.

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