В Волгоградской области ожидаются заморозки до -10





В Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, ночью и утром 5 апреля на территории региона спрогнозированы заморозки от нуля до -8 градусов по Цельсию. 6 и 7 апреля температура может опуститься еще ниже – до -10.

На фото: из-за заморозков волгоградцы могут остаться без фруктов и ягод.