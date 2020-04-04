Рванула на красный: в Волгограде пятилетний ребенок получил травму в ДТП с «Ладой Калиной»

Происшествия 04.04.2020 14:05
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04.04.2020 14:05
Ребенок пострадал накануне во время аварии в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По предварительной информации ГУ МВД России по региону, около 12 часов дня 25-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной «Лада Калина», двигаясь по улице Исторической со стороны проспекта имени Жукова в сторону рабочего поселка Городище, на пересечении улиц Домостроителей и Историческая совершила проезд на красный запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершила столкновение с автомашиной «Фольксваген Туарег», которую отбросило на автомашину «Ситроен». В результате ДТП травму головы получил пятилетний летний мальчик-пассажир автомашины «Лада Калина». Ребенок был госпитализирован.
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