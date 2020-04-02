Глава Роспотребнадзора: «Волгоградская область приблизилась к третьему этапу распространения коронавируса»
Общество 02.04.2020 21:17
0
02.04.2020 21:17
Руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева на сегодняшнем брифинге для журналистов рассказала об особенностях распространения коронавирусной инфекции в регионе. «В эпидемиологическом процессе есть несколько этапов. Первый – когда обстановка спокойная. Второй – когда есть единичные завозные случаи. Третий – когда есть завозные случаи и есть распространение очаговое. У нас, как мы знаем, выявлен семейный очаг заражения (члены семьи из Волжского – прим. ред. ИА «Высота 102»). Москва сейчас находится в стадии четвертого этапа – когда невозможно найти источник заражения», - рассказала Ольга Зубарева. По ее словам, в России профессионально подготовились к пандемии. «У нас смертность всего 0,85%», - сказала она.
Напомним, в настоящее время в регионе выявлены восемь заболевших коронавирусом. По словам врачей, у заболевших – легкая и средняя форма течения болезни.
Реклама
Центры занятости в Волгоградской области дезинфицируют перед наплывом безработных02.04.2020 23:29
Общество 02.04.2020 23:29
В Волгограде назвали суммы штрафов для нарушителей режима самоизоляции02.04.2020 19:10
Общество 02.04.2020 19:10
Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля02.04.2020 18:01
Общество 02.04.2020 18:01
Чиновники рассказали, сколько парацетамола осталось в Волгоградской области02.04.2020 16:53
Общество 02.04.2020 16:53
Потерявшим работу жителям Волгоградской области реструктуризируют долги за ЖКХ02.04.2020 16:33
Общество 02.04.2020 16:33
Как коронавирус изменил Волгоград: фоторепортаж02.04.2020 16:16
Общество 02.04.2020 16:16
Хроники самоизоляции: в Волгограде люди стоят в очереди на почту и закупаются на рынке02.04.2020 15:12
Общество 02.04.2020 15:12
Из волгоградской больницы увольняются пожилые медработники из-за страха заразиться коронавирусом02.04.2020 13:20
Общество 02.04.2020 13:20
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 мая02.04.2020 11:24
Общество 02.04.2020 11:24
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в Севастополе02.04.2020 11:20
Общество 02.04.2020 11:20
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляции02.04.2020 10:08
Общество 02.04.2020 10:08
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирус02.04.2020 10:01
Общество 02.04.2020 10:01
В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодекс02.04.2020 09:46
Общество 02.04.2020 09:46
Рынок труда в Волгоградской области умирает02.04.2020 08:22
Общество 02.04.2020 08:22
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции01.04.2020 21:50
Общество 01.04.2020 21:50
Реклама