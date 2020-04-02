Глава Роспотребнадзора: «Волгоградская область приблизилась к третьему этапу распространения коронавируса»





Руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева на сегодняшнем брифинге для журналистов рассказала об особенностях распространения коронавирусной инфекции в регионе. «В эпидемиологическом процессе есть несколько этапов. Первый – когда обстановка спокойная. Второй – когда есть единичные завозные случаи. Третий – когда есть завозные случаи и есть распространение очаговое. У нас, как мы знаем, выявлен семейный очаг заражения (члены семьи из Волжского – прим. ред. ИА «Высота 102»). Москва сейчас находится в стадии четвертого этапа – когда невозможно найти источник заражения», - рассказала Ольга Зубарева. По ее словам, в России профессионально подготовились к пандемии. «У нас смертность всего 0,85%», - сказала она.

Напомним, в настоящее время в регионе выявлены восемь заболевших коронавирусом. По словам врачей, у заболевших – легкая и средняя форма течения болезни.



