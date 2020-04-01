В администрации Волгоградской области переходят на виртуальные заседания

Общество 01.04.2020 08:43
0
01.04.2020 08:43
Заочные заседания администрации Волгоградской области будут проходить теперь в органе исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий порядок закреплен в постановлении администрации региона. Он будет действовать с сегодняшнего дня и до 1 мая и связан с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Члены администрации Волгоградской области смогут голосовать по вопросам повестки дня с помощью системы электронного документооборота, используя электронную подпись.
Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области действуют новые ограничительные меры. Жителям разрешено покидать свои дома для похода в продуктовый магазин, аптеку, для выноса мусора и прогулки с домашними животными. Для сотрудников организаций, не прекращающих работу, организованы спецрейсы общественного транспорта.
Реклама
МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков31.03.2020 22:33
Общество 31.03.2020 22:33
Волжский и Волгоград свяжут спецрейсы: расписание автобусов31.03.2020 21:48
Общество 31.03.2020 21:48
В Волгограде опубликовано расписание движения транспорта по спецмаршрутам31.03.2020 16:54
Общество 31.03.2020 16:54
В Волгоградской области подсчитали количество аппаратов ИВЛ в реанимациях31.03.2020 15:10
Общество 31.03.2020 15:10
Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию31.03.2020 14:03
Общество 31.03.2020 14:03
Волгоградские полицейские провели флэшмоб на пустынной улице31.03.2020 13:57
Общество 31.03.2020 13:57
На Волгоградскую область надвигаются заморозки31.03.2020 13:21
Общество 31.03.2020 13:21
Вернувшихся из Москвы волгоградцев не планируют обследовать на коронавирус31.03.2020 13:16
Общество 31.03.2020 13:16
Разводы и свадьбы в Волгоградской области под угрозой отмены из-за коронавируса31.03.2020 13:10
Общество 31.03.2020 13:10
Волгоградских дачников вывезут с острова Сарпинский31.03.2020 12:57
Общество 31.03.2020 12:57
В Волгоградской области хронических алкоголиков отлучили от руля31.03.2020 12:46
Общество 31.03.2020 12:46
В Волжском готовят спецрейсы общественного транспорта31.03.2020 12:04
Общество 31.03.2020 12:04
В Волгограде сохранят один речной маршрут для островитян с пропиской31.03.2020 11:32
Общество 31.03.2020 11:32
В Волгоградской области УК дезинфицируют подъезды31.03.2020 11:16
Общество 31.03.2020 11:16
Пожилых прохожих на улицах городов Волгоградской области «заворачивают» домой31.03.2020 10:29
Общество 31.03.2020 10:29
Реклама