В администрации Волгоградской области переходят на виртуальные заседания





Заочные заседания администрации Волгоградской области будут проходить теперь в органе исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий порядок закреплен в постановлении администрации региона. Он будет действовать с сегодняшнего дня и до 1 мая и связан с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Члены администрации Волгоградской области смогут голосовать по вопросам повестки дня с помощью системы электронного документооборота, используя электронную подпись.

Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области действуют новые ограничительные меры. Жителям разрешено покидать свои дома для похода в продуктовый магазин, аптеку, для выноса мусора и прогулки с домашними животными. Для сотрудников организаций, не прекращающих работу, организованы спецрейсы общественного транспорта.



