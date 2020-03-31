Общество 31.03.2020 13:16
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31.03.2020 13:16
Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», пока эти обязательные процедуры предусмотрены только для лиц, вернувшихся из-за рубежа, и контактировавших с ними граждан. Не сделано исключение в том числе и для чиновников, депутатов, медиков и журналистов - так ответил Николай Алимов на вопрос корреспондента, могут ли рассчитывать на подобные исследования сотрудники из так называемых профессиональных «групп риска». Заместитель председателя комитета здравоохранения признался также, что у него не возникало желания самому пройти такой тест.
Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» обращаются обеспокоенные жители региона, которые сообщают о возвращении на родину волгоградцев, долгое время работавших в Москве, прибывающих в регион на железнодорожном транспорте, автобусах и личных автомобилях. Волгоградцы переживают: не привезли ли они в родные пенаты коронавирусную инфекцию.
Общее количество обследованных на коронавирус в Волгоградской области составило всего более 3 тысяч человек. В настоящее время, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в регионе рассматривается вопрос об организации тестирования на базе частных медицинских клиник для более широкого охвата населения, желающего пройти такое исследование.
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