Общество

В Волжском готовят спецрейсы общественного транспорта

Общество 31.03.2020 12:04
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31.03.2020 12:04


Общественный транспорт Волжского приостанавливает свою работу с 1 по 5 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе  администрации города, для работников предприятий и учреждений, которые продолжают функционировать в обычном режиме, организованы специальные рейсы.
Накануне губернатор Волгоградской области поручил  разработать дополнительные упредительные меры в связи с распространением коронавируса, в том числе затрагивающие транспортную систему региона. В соответствии с постановлением Андрея Бочарова а в Волжском с 1 апреля приостанавливаются перевозки по следующим направлениям:
- маршрутные такси №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а;
- автобусы и трамваи МУП «Волжская автоколонна 1732» №№ 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы), №№ 1, 2, 7 (трамваи). 
Для доставки сотрудников медучреждений, продовольственных магазинов и прочих объектов жизнеобеспечения, а также жителей города к этим объектам с 1 по 5 апреля с 6 до 9 часов утра и с 16 до 20 часов организуются специальные автобусные маршруты:

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»), 
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»), 
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. - ЖДВ), 
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о.Зеленый»), 
- спецмаршрут № 5 ( по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»), 
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).

Для доставки сотрудников предприятий Волжского в этот же период организованы специальные маршруты:
 
- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. - ТЭЦ-1»), 
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волжский»), 
- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волжский»), 
- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский» ),
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова –                           ул. Оломоуцкая»),
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова –                             ул. Карбышева»),
- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова –                       Сибур-Волжский»),
- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волжский».
 

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